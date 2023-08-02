"Введение безвизового режима для организованных групп при соответствующей работе предприятий индустрии гостеприимства и информационной кампании может повлиять на рост турпотока из Китая. За время пандемии у граждан КНР накоплен значительный отложенный спрос на путешествия, и нам важно обратить их внимание на северную столицу, рассказать о новых возможностях для поездок в Петербург", — цитирует пресс-служба главу комитета Сергея Корнеева.

Он уточнил, что Петербург готовился к введению безвизового режима и продолжает вести информационную кампанию в китайских городах.

Так, в мае 2023 года серия мероприятий "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!" прошла в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне, в июне деловая делегация северной столицы представила город на международных выставках Beijing International Tourism Expo (BITE 2023) в Пекине и International Travel Expo (ITE HK 2023) в Гонконге. Петербург позиционировался как крупный туристический хаб для поездок в Москву, по регионам "Серебряного ожерелья" или в Нижний Новгород.

Уточняется, что в 2019 году, до пандемии коронавируса, Петербург посетили 951 тысяча гостей из КНР, что составляло примерно 20% от всех иностранных туристов города.

Как сообщалось, безвизовый обмен туристическими группами между Россией и Китаем запущен 1 августа. Группа может состоять от 5 до 50 человек. Срок пребывания туристов — не дольше 15 дней.