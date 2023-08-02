"Программа лояльности курорта "Красная Поляна" распространяется на все товары и услуги", — говорится в сообщении.

Так, кешбэк с каждой покупки составляет до 10%. Им можно оплачивать до 20% следующих покупок в течение года, в частности, проживание в отелях и апартаментах, ски-пассы и прогулочные билеты на канатную дорогу, услуги гидов и инструкторов, прокат оборудования и снаряжения, медицинские и спа-услуги, фирменный мерч и услуги партнеров курорта.

Кроме того, в рамках программы лояльности запущена интеграция с платежной системой "Мир". Курорт предоставит скидку 10% обладателям карты.

"Курорт Красная Поляна — интегрированный горный курорт, в котором все гостиницы, объекты и развлекательные сервисы находятся в едином управлении, это позволяет нам создать свою единую для всех сервисов программу лояльности. Программа лояльности позволит гостям получать бонусы и выгодные предложения", — цитирует пресс-служба генерального директора Курорта Красная Поляна Яну Перепечаеву.

По ее словам, чтобы стать участником программ курорта необходимо зарегистрироваться на официальном сайте курорта.