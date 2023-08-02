"В рамках детской летней оздоровительной кампании на знаменитой базе отдыха ожидается приезд 42 человек из Запорожской области ", — говорится в сообщении.

Как отметил глава республики Махмуд-Али Калиматов, у властей Ингушетии есть соответствующая договоренность с администрацией Токмакского района Запорожской области, над которым регион взял шефство.

"Эти дети находятся в тяжелых условиях, им необходим отдых в спокойном и уютном месте. Думаю, что "Мужичи " хорошо подходит для этих целей. Это не только красивое место с прекрасным природным ландшафтом. Здесь чистый воздух, вкусная родниковая вода, рядом протекает река Асса. И люди здесь живут гостеприимные и добрые", — цитирует Калиматова его пресс-служба.

По данным пресс-службы, на территории лагеря приведены в порядок все здания, площадки и спортивные объекты. Прилегающие территории благоустроены, а помещения оснащены всем необходимым оборудованием. За качеством питания и в целом за безопасностью ведется строгое наблюдение. В плане по организации отдыха ставка будет сделана на развитие и разнообразие программ летнего лагеря.