"Для нас важно, что мероприятие становится проектом регионального масштаба. На фестиваль приезжают специально, не только жители Мончегорска. В этом году нам хотелось создать атмосферу детства, поэтому будет цирк, уличный театр", — сказала Смирнова на пресс-конференции в Мурманске.

Фестиваль пройдет на трех площадках Мончегорска. Запланирован парад "живых скульптур", в котором после репетиций и выбора образов примут участие местные жители, выступления цирковых артистов и уличного театра "Пэжо Art Group", шоу импровизации.

Также зрителей фестиваля ждет моноспектакль "Шедевры русской литературы" актера Авангарда Леонтьева и спектакль про буллинг среди подростков "Один" Елизаветы Кочетковой.

"Из маленькой поэтический "Табуретки" вырос большой фестиваль искусств. Растет масштаб, к нам приезжают участники из разных регионов и стран", — отметила в ходе пресс-конференции исполняющая обязанности главы Мончегорска Ольга Островецкая.

Поскольку "Табуретка" начинался как литературный фестиваль, эта составляющая фестиваля сохранена. По словам Смирновой, перед зрителями выступят поэты и писатели, включая авторов, представляющих коренной малочисленный народ Крайнего Севера — саами.

Помимо этого, в программе фестиваля — индустриальный пленэр на территории градообразующего предприятия Мончегорска АО "Кольская ГМК" ("дочка" ГМК "Норникель").

Еще одно важное событие "Табуретки" — показ фильма "Тренер" о Юрии Козлове, который в 1960-е годы после проигрыша в составе "Динамо" переехал в Мончегорск и занялся местной командой "Североникель" по хоккею с мячом. Под его руководством юношеская команда взяла бронзу, а затем серебро на первенстве СССР.

Смирнова добавила, что зрителей "Табуретки" ждет еще один кинопоказ — участники кинолаборатории снимут с 3 по 8 августа и тут же презентуют комедию "Мончегорск — столица России".

Фестиваль "Табуретка" впервые прошел в Мончегорске в 2016 году. Инициатором стала местная жительница, главный редактор газеты "Мончегорский рабочий" Оксана Китаева. Она предложила создать памятник в виде большой табуретки, чтобы каждый мог читать стихи и выступать перед публикой.

Идею поддержали фонд "Живая классика" и компания "Норникель".