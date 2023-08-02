В этом году фестиваль состоится в пятый раз, его главной темой станут традиции и культура Оренбургского казачьего войска, говорится в сообщении.

В исторической части программы посетители увидят реконструированные эпизоды военных сражений разных эпох с участием казаков. Также будут представлены сценки из мирной жизни казаков.

Желающие смогут поучаствовать в народных играх и забавах — кулачных боях стенка на стенку, перетягивании каната или сразиться в городки.

В гастрономический блок вошли мастер-шоу по засолке огурцов, приготовлению домашней горчицы, казачьего супа и казачьей выпечки.

Вечером известный творческий дуэт Сергея Старостина и Татьяны Бондаренко из Москвы покажет музыкальный спектакль "Пинежский Пушкин".

"В основе спектакля — произведения известного фольклориста Бориса Шергина. Постановку уже оценили зрители Санкт-Петербурга, Казани, Архангельска, Каргополя, Нижнего Новгорода, Рязани. Теперь его представят гостям "Аркаима", — отмечает пресс-служба.

Фестиваль "Крынка" проводится в рамках национального проекта "Культура".