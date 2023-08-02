Изменения связаны с завершением строительства новой платформы на станции Крюково в преддверии запуска третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3), которая пройдет от Крюково (Зеленоград) до Раменского. На линии будет 41 станция, в том числе 14 станций пересадки на метро.

Поезд из Москвы №758 будет останавливаться в Крюкове, Вышнем Волочке, Угловке и Чудове; поезд №784 — в Крюкове, Твери и Чудове. Соответственно, следующий из Санкт-Петербурга поезд №761 — в Угловке, Вышнем Волочке и Крюкове; поезд № 785 — в Чудове, Твери и Крюкове.

Как отмечают в РЖД, время следования "Сапсанов" в пути не изменится.

Продажа билетов по маршруту Москва — Крюково — Москва не производится, подчеркивают в холдинге.