"По итогам первого полугодия Казанский Кремль посетило 1,98 млн человек. За аналогичный период 2022 года этот показатель составил 1,67 млн", — говорится в сообщении.

Это один из самых популярных туристических объектов в столице Татарстана. Гости также активно посещали Казанский Богородицкий монастырь, улицу Баумана, Старо-Татарскую слободу, Кремлевскую набережную.

Отмечается, что средняя загрузка отелей на июнь составила 76%, что на 5% больше по сравнению с 2022 годом.

"Средний показатель загрузки за первое полугодие оценивается в 62%. Это самый высокий показатель с 2021 года", — уточняется в пресс-релизе.

В среднем в Казань приезжают на три-четыре дня. Как и в прошлые годы, сохраняется высокий процент индивидуальных туристов.

По данным туроператоров, в этом сезоне в столице Татарстана больше всего туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ярославля, Владимира, Челябинска, Перми, Самары, Саратова, Тюмени, Волгограда и Воронежа.

На сегодня в Казани работают 230 коллективных средств размещения — отели, хостелы и гостевые дома.