"Ожидалось, что в связи с общей геополитической ситуацией, ограничениями авиасообщения и высоким потенциальным спросом на отдых в целом в стране, динамика по туризму будет существенно выше как на внутреннем, так и на выездном рынке чем то, что мы наблюдаем. Да, прирост есть по сравнению с 2022 годом – 15-18% на внутреннем рынке мы ожидаем к концу сезона, на выездном рынке – в пределах 10%, и это оптимистичная картина. Но сезон шел крайне неровно, и те направления, которые, как ожидалось весной, побьют все возможные рекорды и достигнут показателей 2019 года, – у нас таких приятных сюрпризов не произошло", — сказала она журналистам.

По ее словам, десятку лидеров в сегменте выездного туризма вряд ли можно назвать неожиданной. Безусловный лидер – Турция, затем идут ОАЭ, Египет, Таиланд, Мальдивы, Куба, Шри-Ланка и Сейшелы. Последнее направление попало в первую десятку самых популярных несмотря на то, что российский турпоток составил всего 10 тыс. человек.

"За три месяца в Турции побывало 2,5 млн, следующая зарубежная страна – это Арабские Эмираты, 300 тыс. И Египет примерно столько же. Сразу видна эта колоссальная разница, огромный отрыв. Турция недосчиталась потока, который мог бы быть, и произошло это из-за ценовой политики. Ожидания были выше в начале сезона, чем мы в результате получили. Турецкая сторона отреагировала на запрос рынка, начались горящие предложения, снижение цен, чего мы не наблюдали три года, но это не сильно помогло. Цены все равно оказывались выше, чем мог позволить себе наш турист", — сказала эксперт.

Турция в 2022 году приняла 5,2 млн российских туристов. В 2023 году власти страны ожидали роста турпотока на миллион, до 6 млн. Однако, по прогнозам экспертов, по итогам года он может снизиться и составить 4 млн.