"Забронировать зимний отдых на курорте "Роза Хутор" в рамках акции раннего бронирования можно с 1 августа", — подчеркивает пресс-служба.

До конца лета услуги курорта на подъемники, проживание, прокат и обучение можно приобрести со скидками до 50%.

"Максимально выгодные условия будут действовать до конца лета. Скидки на ски-пассы составят от 15% до 50%", — отмечается в сообщении.

В новом зимнем сезоне гостей курорта ждет самая большая зона катания в стране протяженностью в 105 километров, 32 подъемника, ски-сервис, прокат оборудования, снежные парки, вечернее катание.

Приобрести все услуги "Роза Хутор" в рамках акции раннего бронирования можно на официальном сайте и в интернет-магазине курорта.