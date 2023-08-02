"В Чувашии найден судоводитель затонувшего на Волге катера. Тело мужчины обнаружили спасатели МЧС России при помощи беспилотника у берега недалеко от места происшествия", — говорится в сообщении.

Таким образом, найдены тела всех трех погибших из перевернувшейся лодки.

В поисках пострадавших были задействованы восемь сотрудников и четыре единицы техники МЧС России.

"Поисково-спасательная операция завершена", — добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что маломерное судно "Ритм" перевернулось в субботу вечером из-за сильных порывов ветра. Люди плыли от острова Амоксар Моргаушского округа к правому берегу Волги, в сторону деревни Адылъял Чебоксарского округа Чувашии.

На судне, рассчитанном на пять пассажиров, находилось десять человек, в том числе шесть детей. Предположительно, двигатель лодки заглох в пути и ее опрокинула высокая волна, поднятая шквалистым ветром. Люди оказались в воде, а спассжилеты были только у половины.

В результате погибла девочка 2023 года рождения, семь человек были спасены. Еще двое — мальчик и владелец катера — пропали, были организованы их поиски. Во вторник спасатели нашли тело ребенка.

Ранее МЧС сообщало, что ураган в выходные в регионах РФ унес жизни 11 человек, пострадавших — более 70. Основной удар стихии пришелся на регионы Поволжья.