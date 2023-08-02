В аэропорт проследуют поезда с Белорусского вокзала в 5:37, 14:22, 18:18, 20:06 и 22:26, из аэропорта (терминалы В, С) — в 6:39, 15:39, 17:21, 19:18 и 21:09. Остальных рейсов в указанные даты не будет, сообщил перевозчик.

Также в течение августа в будние дни отменяются некоторые вечерние аэроэкспрессы.

Отмены связаны с проведением плановых работ на железной дороге.

Добраться в "Шереметьево" можно на автобусах "Аэроэкспресса" от станции метро "Ховрино", напомнили в компании. Теперь они курсируют каждые 10 минут с 6:00 до 23:40 в сторону аэропорта и с 6:45 до 0:25 из аэропорта.