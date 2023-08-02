"Пять городских пляжей благоустроят в Курортном районе — их оборудуют новыми скамейками, лежаками, кабинами для переодевания, организуют детские и спортивные площадки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что благоустройство будет проходить в рамках в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Планируется благоустроить Северный, Ласковый, Комаровский, Дубровский и Детский пляжи.

"Петербуржцы могут повлиять на облик зон отдыха — для этого необходимо до 6 августа прислать свои предложения на почту отдела благоустройства администрации Курортного района", — сообщает пресс-служба.

Ранее управление Роспотребнадзора по Петербургу сообщило, что на пляжах Курортного района нельзя купаться из-за плохого качества воды.