"Планируем, что первый в этом сезоне безвизовый рейс между Хабаровском и Фуюанем состоится уже на этой неделе", — написала она.

Министр отметила, что безвизовый туристический обмен — самый удобный и востребованный способ пересечения государственной границы как для российских, так и китайских путешественников, учитывая близость пунктов пропуска Хабаровского края и КНР.

Маршрут Хабаровск — Фуюань является одним из самых популярных в рамках безвизовых краткосрочных поездок. Китайский город расположен в 60 км от Хабаровска. Добраться туда можно на речном судне по Амуру. Пассажирские перевозки на данном направлении возобновили с 10 июня 2023 года спустя три года после закрытой из-за пандемии границы.

В пресс-службе Хабаровской таможни "Интерфаксу" сообщили, что за первые два месяца работы пограничного речного пункта пропуска Хабаровск — Фуюань границу пересекли почти 7,5 тыс. граждан России и КНР. Российским туристам необходимо было получать китайскую визу, которую можно было оформить по прибытии за 180 юаней.

С открытием безвизовых поездок туристы из Хабаровска смогут отправиться не только речным транспортом в Фуюань, но и авиарейсами в Харбин и Пекин в составе организованных групп.

В пресс-службе Хабаровского аэропорта "Интерфаксу" уточнили, что из краевого центра в Харбин с начала года вылетели почти 10 тыс. пассажиров, из них 3 тыс. человек за первые два месяца лета. На маршруте Хабаровск — Пекин авиаперелетами воспользовались почти 4,5 тыс. человек, в том числе с начала лета 2,7 тыс. пассажиров.

Прямые рейсы в Пекин и Харбин позволяют жителям Хабаровского края совершить также перелеты в другие города Китая, в Южную Корею, Японию и другие страны.

По данным Минтуризма края, всего в Хабаровском крае 22 туроператора получили право возить туристов в Китай и из Китая в рамках безвизового соглашения. Список компаний опубликован на сайте Минэкономразвития.

"Наконец, туроператоры получат работу, которой они были лишены все эти годы. Но не все компании из списка ринутся на направление в Китай. Одни фирмы специализируются по безвизу на выезде, другие занимаются приемом китайских групп. У каждой свой бизнес, своя ниша", — сообщила в свою очередь "Интерфаксу" представитель Российского союза туриндустрии в Хабаровске Валентина Асеева.

По ее словам, на речном направлении из Хабаровска в Фуюань работают несколько компаний, заключивших договор с АО "Хабаровскводтранс".

"Раньше портовый сбор оплачивали сами туристы, когда заходили на дебаркадер (где располагается пункт пропуска — ИФ). Сейчас туркомпании оплачивают его за каждого туриста через оператора", — уточнила Асеева.

По данным туроператоров, поток в Фуюань значительно увеличился. На прошлой неделе на выходные дни мест в хороших гостиницах уже не было.

Также вырос спрос на поездки через Фуюань в курортные города Бэдайхэ, Вэйхай не только у туристов. Несмотря на высокую стоимость авиаперелетов, большая загрузка отмечается на рейсах в Харбин и Пекин.

"Безвизовые поездки помогут заметно финансово сэкономить на отдыхе в Китае семьям с детьми. Но даже при наличии списков безвизовых организованных групп, все равно в определенных случаях придется обращаться к визе по прибытию. Надо понимать, что группа по списку должна быть не менее 5 человек и пребывание в Китае не более 15 дней. По списку туристы должны въехать и выехать в определенную дату", — уточнила Асеева.

Она отметила, что виза по прибытию в Фуюане обходится примерно 1,5 тыс. рублей, в Харбин и Шанхай — дороже.

Визы для китайских граждан в Россию стоят 8-10 тыс. рублей и оформляются в российском консульстве в течение недели и только в Пекине, Харбине, Шэньяне и Гуанчжоу.

"Наибольшим спросом у китайской стороны пользуются поездки в города Дальнего Востока, в том числе Комсомольск-на Амуре, а также гастрономические туры, парапланеризм, отдых на природе, рыбалка. Отдельный интерес у китайских туристов вызывают образовательные поездки с целью познакомиться с возможностью обучения в наших вузах", — рассказала Асеева.

Как уточнили агентству в Минтуризме края, регион с запуском группового безвизового туристического обмена между Россией и Китаем ожидает в этом году не менее 6 тыс. туристов из Поднебесной.

Минэкономразвития России объявил о запуске с 1 августа групповых туристических поездок в рамках реализации соглашения о безвизовых туристических обменах с Китаем.

Соглашение о безвизовых групповых турпоездках было подписано правительствами Китая и России в феврале 2000 года. Действие соглашение было приостановлено в январе 2021 года из-за пандемии и возобновлено 20 февраля 2023 года.