"Вертолет МИ-8 МЧС России эвакуировал пострадавшего иностранного туриста с горы Казбек. Обнаружив пострадавшего на высоте 3500 метров, вертолет завис над местом его нахождения, спасатели при помощи лебедки спустились вниз и подняли пострадавшего на борт", — говорится в сообщении.

Отмечается, что турист с травмой ноги был передан сотрудникам "Скорой помощи".

Ранее сообщалось, что во вторник от группы из Санкт-Петербурга, совершавшей восхождение на вершину горы,по спутниковой связи поступило сообщение о том, что на высоте порядка 3500 м ими найден иностранный турист с травмой.