"Для оформления группового тура нужно обратиться в агентство, которое занимается организацией таких поездок. Для индивидуальных путешественников порядок оформления виз остаётся прежним", — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось ранее, список российских туроператоров, которые могут организовывать безвизовые обмены, опубликован на сайте экономического ведомства. В нем 364 компании.

В пресс-службе Минэкономразвития напомнили, что групповой считается поездка в составе группы от 5 человек.

Ранее ведомство сообщило, что с 1 августа возобновляются безвизовые обмены туристическими группами между Россией и Китаем в рамках межправительственного соглашения. Группы от 5 до 50 человек, организованные туроператорами, могут путешествовать без виз в соседнюю страну на срок до 15 дней. Как заявили в Российском союзе туриндустрии, это будет способствовать росту турпотока, но туроператорам потребуется время, чтобы наладить процесс, и в полном объеме безвизовые обмены не восстановятся раньше сентября.