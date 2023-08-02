По его данным, на 28% с начала лета вырос спрос и на все другие виды транспортных перевозок для туристов – "заброска" в походы, встреча в аэропорту, междугородние поездки и другие.

Как показывает статистика сервиса, самым популярным регионом по числу запросов стал Краснодарский край — спрос на поездки здесь вырос на 47% по сравнению с прошлым годом, на этот регион приходится почти каждый 10-й заказ авто с водителем. В число наиболее популярных направлений также вошли Москва и Московская область (+48%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (+15%), а также регионы СКФО — Владикавказ, Минеральные Воды, Кисловодск, Грозный.

В топ маршрутов, набирающих популярность, вошли также Уфа (+54%), Казань (+46%), Екатеринбург (+43%), Новосибирск (+43%), Пермь (+29%) и Челябинск (+24%). При этом на долю топ-10 туристических городов приходится порядка 40% всех автомобильных перевозок по стране.

По данным компании, число предложений услуг гидов и экскурсий на автомобиле на "Авито Услугах" за год выросло на 147%.