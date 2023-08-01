"Суд установил, что 27 июля 2023 года при организации питания в МАУ ДОЛ "Юность" МУП ТОП "Поиск" допущены нарушения требований санитарных правил", — говорится в сообщении.

Отмечается, что представитель предприятия в суде признал вину, подчеркнув, что часть нарушений устранены.

"Суд признал МУП ТОП "Поиск" виновным в совершении административного правонарушения и назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации помещения пищеблока на срок 30 суток", — сообщает пресс-служба.

Доступ на объект разрешен только для устранения выявленных нарушений.

27 июля сообщалось о вспышке острой кишечной инфекции в детском лагере "Юность". Всего заболели 25 человек, а том числе четверо взрослых, госпитализированы 17 детей.

Роспотребнадзор выявил норовирус в салатах и у семи сотрудников лагеря. Деятельность учреждения была приостановлена.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий).