«Такое масштабное голосование проводится во второй раз. В этом году заявки на участие в премии оставили порядка 350 курортов, отелей, глэмпингов, туроператоров из 8 федеральных округов. Для них предусмотрено 30 номинаций в том числе «Лучший горнолыжный курорт России», «Лучший горнолыжный отель», «Самый событийный горнолыжный курорт». Среди участников, как крупные горнолыжные бренды, так и 40 новичков», — отмечается в сообщении.

По данным оргкомитета, в этом году участники премии делают ставку на семейную аудиторию.

«Настоящий ажиотаж наблюдается в номинациях «Лучший горнолыжный отель для семейного отдыха», «Лучший глемпинг в горах», «Лучший SPA/банный комплекс на горнолыжном курорте». Наибольшее количество заявок поступило от курортов Северокавказского, Сибирского и Южного федеральных округов», — говорится в сообщении.

Как отметил основатель премии, гендиректор АНО Центр развития горнолыжной индустрии и туристических территорий Илья Виноградов, номинации голосования отражают главные тренды развития туристической отрасли и охватывают все сегменты инфраструктуры и сервиса всесезонных горных курортов.

«Премия отражает основные тренды отдыха в горах, на смену горнолыжникам приходят туристы, которые ценят комфортную инфраструктуру. Сейчас соотношение горнолыжников и просто отдыхающих в горах составляет 35 на 65%. Это заставляет курорты меняться и делать упор на развитие инфраструктуры apres ski, событийных мероприятий», — рассказал он.

По словам эксперта, сейчас даже небольшие локальные горнолыжные базы и курорты могут предложить интересные активности с учетом местного колорита и природных ресурсов. Речь идет о гастрономии, агротуризме, флоритурзме, наблюдении за звездами, экотуризме.

Торжественная церемония награждения лауреатов состоится 23 ноября в Москве. К ней будет приурочен состоится воркшоп, где горные курорты страны представят свои туристические возможности для турагентов и туроператоров России.