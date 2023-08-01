"Чтобы поддерживать на должном уровне визуальные параметры наших проекционных систем, нам необходимо провести модернизацию Большого Звездного зала. Для выполнения этих работ в период с 26 августа по 22 сентября этого года Большой Звездный зал будет закрыт", — сообщается на сайте планетария во вторник.

После выполнения работ будет улучшены следующие параметры: качество изображения, яркость, насыщенность, а также эффект погружения. Все остальные пространства Московского планетария работают в штатном режиме. До 26 августа локация Большого Звездного зала доступна для посещения, говорится в сообщении планетария.