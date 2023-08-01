"Он расположился в историческом памятнике архитектуры регионального значения середины-конца 19 века. Здание, которое долгое время находилось в неудовлетворительном состоянии, реконструировано за счет средств костромского предпринимателя", — говорится в сообщении.

На первом этаже открылась сыроварня с открытой демонстрацией производственного процесса и лавкой вкусных сувениров, приготовленных костромскими мастерами. Также в здании заработал ресторан с детской зоной.

"Планируется собственная анимационная группа, авторские профессиональные программы. Также в сырной лавке для туристов планируют проводить экскурсии, дегустации и мастер-классы", — отмечается в пресс-релизе.

Власти рассчитывают, что новый объект станет точкой притяжения туристов.