Эти результаты учитывают влияние стандарта ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", уточнили в компании. В соответствии с ним на балансе учитываются обязательства по договорам аренды, а в отчете о финансовых результатах отражается их переоценка — "неденежная" прибыль или убыток. "Бумажный" убыток от переоценки, отраженный в финансовом результате отчетного периода, составил более 80 млрд руб. Таким образом, без учета влияния ФСБУ 25/2018 чистый убыток "Аэрофлота" за I полугодие составил 1,6 млрд руб. против 38,3 млрд руб. убытка годом ранее.