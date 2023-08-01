"В отношении организатора питания детского лагеря ООО "Вектор" составлен протокол о временном запрете деятельности. Материалы эпидрасследования направлены в суд", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе расследования были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований на пищеблоке.

Причина возникновения очага инфекции сейчас устанавливается.

Всем пострадавшим с признаками заболевания оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние заболевших оценивается как удовлетворительное, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что в летнем оздоровительном лагере им. Саши Чекалина в Щёкинском районе произошла массовая вспышка кишечной инфекции. По информации следствия, 30 июля у детей возрастом от 7 до 14 лет и взрослых, находящихся в оздоровительном лагере, ухудшилось состояние здоровья, появилась рвота, диарея и повышение температуры тела.

В общей сложности заболел 31 человек — 29 детей и двое взрослых. Было выявлено, что дети находились в разных отрядах, однако питались и пили воду в одной столовой. Продукты питания и вода в оздоровительный лагерь поставлялись одной из местных организаций

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг ненадлежащего качества).

На оперативном совещании в правительстве региона губернатор Алексей Дюмин поручил разобраться в случившемся и наказать виновных.