«Сейчас начинается формирование обновленных пакетных предложений, включая безвизовые поездки. В списки на ведение работы в рамках безвизового обмена попали 364 российские компании. Соответственно, китайские коллеги тоже передали свои списки», — пояснил он.

Горин напомнил, что рейсы между РФ и КНР выполняют пять российских и семь китайских авиакомпаний.

«Идет стабилизация и даже снижение цен на перелеты на фоне увеличения перевозки. Мы также ждем рейсов на остров Хайнань, куда визы уже отменены, но нет прямых рейсов. Сейчас туда можно путешествовать транзитом через другие аэропорты. Поэтапное восстановление безвизовых поездок в формате, в котором они происходили до 2020 года, планируем к первым числам сентября», — сказал он.

По словам Горина, перезапуск групповых безвизовых поездок будет способствовать росту взаимных турпотоков в обе страны, так как оформление виз сейчас занимает до двух месяцев и стоит от $150.

Во вторник Минэкономразвития объявило о запуске с 1 августа безвизовых групповых турпоездок в Китай. Списки туроператоров, имеющих право формировать группы в Китай по безвизовым спискам, размещены на сайте ведомства. Там же можно познакомиться с инструкциями по процедуре действия соглашения.

Соглашение о безвизовых групповых турпоездках было подписано правительствами Китая и России в феврале 2000 года. По нему организованные туристы в группе от пяти до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней. Действие соглашения было приостановлено в январе 2021 года из-за пандемии и возобновлено 20 февраля 2023 года.