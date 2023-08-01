Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила $726 млн, или $2,38 в расчете на акцию, по сравнению с $678 млн, или $2,06 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль поднялась до $2,26 на акцию с $1,80.

Выручка повысилась на 14% и достигла $6,08 млрд против $5,34 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $2,18 на акцию при выручке в $5,98 млрд.

Выручка в расчете на номер (RevPAR) в минувшем квартале поднялась на 13,5% в годовом выражении, при этом в США и Канаде показатель повысился на 6%, на международных рынках — на 39,1%.

В апреле-июне число комнат в отелях компании увеличилось примерно на 33,1 тыс., включая рост на 17,3 тыс. за счет приобретения сети отелей City Express.

Marriott во втором квартале выкупила 5,2 млн своих акций на сумму $903 млн. В результате объем buyback с начала текущего года достиг $2,6 млрд.

Компания повысила прогноз для скорректированной прибыли на 2023 год до $8,36-8,65 на акцию с $7,97-8,42, прогноз роста показателя RevPAR — до 12-14% с 10-13%.

Котировки Marriott в ходе предварительных торгов во вторник снижаются на 0,4%. За последние три месяца капитализация компании выросла на 18,6% (до $60,55 млрд), фондовый индекс S&P 500 за это время прибавил 10,1%.

Marriott International управляет свыше 8,5 тыс. гостиниц в 138 странах под 31 брендом. В число наиболее известных гостиничных сетей компании входят Ritz Carlton, Courtyard, Residence Inn, Marriott, St. Regis, Le Meridien, Sheraton, Four Points.