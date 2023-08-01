"Среди основных тем сочинского гастрономического фестиваля — современные и традиционные технологии приготовления блюд для региона, разумное потребление, насколько изменились вкусы гостей, самые актуальные гастрономические тренды", — подчеркивает пресс-служба.

Особое внимание в рамках круглого стола уделено взаимодействию с локальными поставщиками и использованию местных продуктов. Шеф-повара попробуют по-своему интерпретировать черноморскую кухню и вкусы продуктов региона. В ходе всей фестивальной недели, в заведениях-участниках, можно будет попробовать уникальные сеты из четырех блюд по фиксированной цене.

"Кулинарные рецепты шеф-повара представят и на специальной гастрономической ярмарке. С 4 по 6 августа она будет работать в Горной Олимпийской деревне, в ней примут участие рестораны, винодельни и фермеры Краснодарского края", — отмечается в сообщении.

В заседании круглого стола принимают участие шеф-повар и телеведущий Марк Стаценко, бренд-шеф ресторанной группы "Роза Хутор" Валентин Шин, бренд-шеф White Rabbit Family (Юг) Тимофей Кузнецов, шеф-повар Евгений Козубов, замдиректора департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хоз-ва и промышленности администрации Сочи Алексей Коломийцев.

"Сегодня существует ряд коротких трендов в гастрономии. Например — художественная подача или французская кухня. Несмотря на то, что это сейчас очень популярно, такой тренд — не повод открывать отдельный французский ресторан. Самым важным условием успеха в ресторанном деле является грамотное совмещение бизнес-процессов и творчества. При этом еда должна быть простой, понятной и иметь сбалансированные вкусы. Необычная подача удивляет, но именно вкус — то, что запоминается, то, ради чего приходят гости", — поделился опытом гастрономический амбассадор курорта "Роза Хутор" шеф-повар Марк Стаценко.

В рамках Гастрофеста на "Роза Хутор" также пройдут различные развлекательные мероприятия, в том числе концерты ведущих исполнителей в стиле фанк и диско.