"Это обычная манипуляция, так как мнение горстки оппозиционеров не имеет никакой связи с отношением грузинского народа к данному вопросу (прибытию в Грузию российских туристов — ИФ). Подобные заявления, когда иностранные дипломаты говорят от имени грузинского народа, являются опасным путем", — заявил во вторник на брифинге Папуашвили.

Он подчеркнул, что послы в Грузии представляют лишь свое государство и свой народ.

"Защита интересов грузинского народа не является задачей иностранного посла. Наш народ избирает своих представителей с помощью демократических выборов, и избранная власть представляет интересы народа", — добавил Папуашвили.

Около двухсот грузинских оппозиционеров опротестовали в понедельник в батумском порту заход круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами на борту. Автобусы, в которых они находились, при выезде из порта в город забросали яйцами и пластиковыми бутылками. Полиция задержала 23 нарушителя закона.