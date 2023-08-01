"Тема развития пассажирского судоходства и круизного туризма на Байкале является очень актуальной для Иркутской области. Наш регион ежегодно посещает более 1,7 млн туристов. Летом фиксируется практически полная загрузка всех пассажирских судов, что говорит о востребованности этого вида отдыха у туристов. На Байкале множество интересных маршрутов. При этом причальная и береговая инфраструктура оставляют желать лучшего", — цитирует губернатора пресс-служба.

Как отмечается, в Иркутской области в акватории озера Байкал находятся 32 причала, однако значительная часть из них не может принимать большие суда. Центральный причал в популярном туристическом месте — посёлке Листвянка — запрещен к эксплуатации в связи с аварийным состоянием. Причал "Рогатка", с которого осуществляются рейсы паромной переправы в порт Байкал, находится в неудовлетворительном техническом состоянии.

Между тем, как сообщает правительство, объем пассажирских перевозок водным транспортом составляет около 500 тыс. пассажиров в год. Лицензии на перевозку пассажиров водным транспортом имеют около 70 компаний, которые работают с туроператорами по организации водных круизов.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны совместно с комиссией Госсовета проработать программу развития круизного туризма и пассажирского судоходства на Байкале на период до 2035 года. Она должна предусматривать мероприятия по совершенствованию речных портов и причалов, обеспечение соблюдения экологических требований. Правительству необходимо представить доклад президенту до 15 октября.