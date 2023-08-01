"В рамках 3D-фестиваля ягод "Днём сладко, ночью ярко" в городе-курорте пройдёт 3D-шоу на 100-метровом экране. Световое шоу состоится 11, 12 и 13 августа на проспекте Ленина. Сеансы будут проходить каждый день с 20:00 до 22:00", — говорится в сообщении.

Отмечается, что днём будет организована гастрономическая и концертная часть фестиваля. Ранее сообщалось, что несколько массовых мероприятий, объединенных в один фестиваль "КМВ-заряд на 220!", проведут на Кавказских Минеральных Водах в честь их 220-летия в августе.