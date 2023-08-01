Проект будет осуществлен при участии Академии им. Штиглица и международной ассоциации Gatingo, которая в частности занимается популяризацией русского языка в странах Африки.

"Курс для слушателей из России и Африки будет проходить в гибридном формате: онлайн и на базе Академии Штиглица. Он рассчитан на старшекурсников, желающих развиваться в арт-туризме, менеджеров и продюсеров, которые уже работают в этом направлении, а также сотрудников туркомпаний. Результатом должно стать расширение возможностей для плодотворного сотрудничества между Россией и странами Африки", — говорится в сообщении.

Протокол о сотрудничестве подписали и. о. генерального директора Центра компетенций Елена Васильева и президент Gatingo Татьяна Тудвасева. Соглашение нацелено на разработку совместных программ для повышения квалификации профильных специалистов, развития арт-туризма и объектов новой туристской географии Петербурга.

Уточняется, что во время саммита "Россия — Африка", состоявшегося в Петербурге 27-28 июля, два делегата из Ганы подали заявления в приемную комиссию Академии Штиглица и станут первыми африканскими студентами этого учебного заведения.

Как сообщалось, на полях саммита было заключено соглашение об участии Центра компетенций в сфере туризма и гостеприимства в международном консорциуме "Российско-Африканский сетевой университет".

Международная ассоциация Gatingo создана в 2015 году. Объединяет образовательные, творческие и туристские организации африканских государств, в том числе из Буркина-Фасо, Уганды, Ганы, Мали.

Центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства действует в Санкт-Петербурге с 2022 года.