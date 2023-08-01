«Минэкономразвития объявило о запуске безвизовых поездок с Китаем. Безусловно, после запуска безвиза спрос подрастет, однако высокий сезон в Китае практически потерян. Обычно он идет с июня по середину сентября. Поэтому рассчитывать на массовый туризм или взрывной рост не приходится», — сказал он.

Как отметил Львов, программа для оформления безвиза пока не заработала, поэтому фактически сейчас попасть в список затруднительно. «Нам обещали решить этот вопрос в ближайшее время. Также есть информация, что КНР одобрила въезд россиян в страну, но не уточнила вопрос выездного туризма в Россию», — добавил он.

По словам эксперта, несмотря на упрощение возможностей для путешествий в Китай, остаются сложности, связанные с бумажной волокитой. «В перспективе все системы для контроля туристов должны быть автоматизированы, но пока, к сожалению, этого не произошло», — заключил он.

Во вторник Минэкономразвития объявило о запуске с 1 августа безвизовых групповых турпоездок в Китай. Списки туроператоров, имеющих право формировать группы в Китай по безвизовым спискам, размещены на сайте ведомства. Там же можно познакомиться с инструкциями по процедуре действия соглашения.

Соглашение о безвизовых групповых турпоездках было подписано правительствами Китая и России в феврале 2000 года. По нему организованные туристы в группе от пяти до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней. Действие соглашения было приостановлено в январе 2021 года из-за пандемии и возобновлено 20 февраля 2023 года.