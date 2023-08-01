В результате ДТП один человек погиб, шестеро пострадали, в том числе несовершеннолетний.

Дело возбудили по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля HINO, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz Sprinter, в котором находилось 20 человек. Женщина-пассажир микроавтобуса скончалась в автомобиле скорой помощи по пути в больницу", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе прокуратуры отметили, что у пострадавшей несовершеннолетней были диагностированы ушибы и ссадины, она не госпитализировалась.

Как сообщалось, в понедельник утром в 3 км от села Чемал ассенизатор столкнулся с пассажирским микроавтобусом. Туристическая группа направлялась к водопаду Чечкыш в Чемальском районе республики.