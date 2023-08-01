"По состоянию на 1 августа Сочи посетило 4 миллиона 300 тысяч туристов. Это на 3% выше, чем в прошлом году. Городские гостиницы, пансионаты и санатории заполнены на 93%. Впервые в истории Сочи средства размещения в горном кластере в летний период заполнены на 76%. Такой прирост, несомненно, связан с увеличением проводимых там мероприятий и высоким сервисом", — подчеркнул градоначальник.

Он отметил, что санаторий "Золотой колос", который он проинспектировал, сейчас заполнен на 100%. "В августе также запланировано множество развлекательных событий, продолжающих летний сезон под лозунгом "Сочи впечатлений", — написал Копайгородский.

По его словам, все 170 пляжей курорта работают в штатном режиме.

"Качество морской воды соответствует всем санитарным требованиям. За этим следим очень тщательно — только на прошлой неделе было взято 514 проб. А с начала сезона — свыше 3,5 тысяч", — заметил мэр Сочи.

По его словам, специализированные службы ведут постоянный мониторинг безопасности туристов и горожан. "Безопасность пребывания гостей Сочи — превыше всего. Это касается не только пляжного отдыха, где работает 750 спасателей, но и экскурсионных маршрутов, обслуживаемых 44 компаниями", — добавил Копайгородский.