«Минэкономразвития России объявляет о запуске групповых туристических поездок в рамках реализации соглашения о безвизовых туристических обменах с Китаем. От китайской стороны Россия получила подтверждение, что с 1 августа Китай готов принимать российские туристические группы», — говорится в сообщении.

Как напоминают в ведомстве, в июле 2023 года состоялся финальный обмен списками туроператоров, имеющих право отправлять и принимать туристов безвизовых групп.

«Российский турбизнес, планирующий продавать групповые туры и работать с Китаем по безвизе, при обращении в органы исполнительной власти в сфере туризма субъектов Российской Федерации смогут получить четкие инструкции о порядке взаимодействия с пограничной службой и органами координации. Узнают, как заполнять документы, как их сверять, как пересекать границу и как принимать китайских туристов», — цитирует пресс-служба директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никиту Кондратьева.

Он выразил уверенность, запуск групповых поездок будет способствовать дальнейшему увеличению взаимных туристических потоков.

Как уточняется в сообщении экономического ведомства, списки туроператоров, имеющих право формировать группы в Китай по безвизовым спискам, размещены на его сайте. Там же можно познакомиться с инструкциями по процедуре действия соглашения.

Соглашение о безвизовых групповых турпоездках было подписано правительствами Китая и России в феврале 2000 года. По нему организованные туристы в группе от пяти до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней. Действие соглашения было приостановлено в январе 2021 года из-за пандемии и возобновлено 20 февраля 2023 года.