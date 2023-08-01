Проект реализован благодаря грантовой поддержке, которую получил региональный комитет по туризму в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

"Это удобный ресурс, где можно выбрать интересные маршруты, которые формируются гидами, либо составить свой маршрут из более чем тысячи мест, доступных в приложении", — сказал Меняйло. По его словам, сейчас приложение работает в режиме открытого тестирования, и при содействии Комитета по туризму ведется работа над формированием маршрутов и добавлением гидов в систему. По словам авторов, полнофункциональный вариант приложения будет доступен уже в августе.

Меняйло отметил, что в приложении можно посмотреть информацию о гостиницах, афишу мероприятий, спектаклей в театрах, подборку ресторанов и кафе с национальной кухней.

Кроме того, есть удобная функция аудиогида, которая дает возможность прослушать справки об объектах культурного наследия республики. ООО "Цифровая Алания" создано в 2022 году во Владикавказе. Компания специализируется на разработке компьютерного программного обеспечения. По данным ЕГРЮЛ, 50% долей владеет гендиректор Тимур Гудиев, ещ 50% — Александр Нартиков.