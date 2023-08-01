Как сообщалось, в июне 2023 года "дальними" поездами в РФ было перевезено 12 млн человек. Таким образом, помесячный рост перевозок в июле составил 20,8%. Пассажирооборот в дальнем следовании в прошлом месяце вырос на 7,2% г/г, до 13,8 млрд пассажиро-километров.

Пригородные перевозки в июле показали рост г/г на 1,6%, до 93,2 млн человек. Пассажирооборот в пригородном сообщении вырос на 1,8%, до 3,2 млрд пассажиро-километров.

Таким образом, в целом, за июль железной дорогой перевезены 107,7 млн пассажиров — на 2,3% больше, чем в том же месяце прошлого года.

По итогам 7 месяцев перевозки пассажиров на сети РЖД, согласно оперативным данным холдинга, выросли на 6%, до 678,4 млн человек. В том числе, в дальнем следовании отправлены 68,7 млн человек (+13,7%); пассажирооборот вырос на 14%, до 57,1 млрд пассажиро-километров. В пригородном сообщении — 609,7 млн человек (+5,2%); пассажирооборот вырос на 6,4%, до 18,9 млрд пассажиро-километров.