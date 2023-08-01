"372-летний старейшина чувашских дубрав в Моргаушском округе стал абсолютным победителем конкурса "Российское дерево года-2023". В 2020 году он занял второе место", — написал он в своем телеграм-канале.

Вместе с дипломом республика получит также сертификат на уход за деревом по международным стандартам.

"Победа в конкурсе повысит эколого-туристическую привлекательность нашей республики. А сам дуб станет новым объектом повышенного интереса гостей Чувашии", — добавил Николаев.

Он напомнил, что в чувашской культуре дуб имеет большое значение.

"Его изображение есть на гербе и флаге нашей республики, его чувашским именем ("юман") до сих пор называют крепкого, здорового и сильного человека", — написал Николаев.