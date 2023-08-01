"В настоящее время сейчас средняя загрузка мест размещения курорта составляет 73%: пятизвездочные отели загружены на 76%, 4 звезды — 65% и апартаменты — 77%", — подчеркнул представитель пресс-службы.

Всего с начала года на 1 августа средний процент заполняемости курорта составляет 60%.

"Ожидается, что до конца года процент загрузки сохранится на уровне 60%. Но в период пиковых нагрузок, в новогодние каникулы в том числе, составит 100%", — заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что курорт "Красная Поляна" запустил программу лояльности, которая дает возможность участникам получить скидки и кешбэк.