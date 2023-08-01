"Все дети из лагеря "Юность", которые попали в больницу с признаками острой кишечной инфекции, выписаны домой", — написала Пинчук в своем телеграм-канале во вторник.

Она добавила, что все пострадавшие от инфекции находятся в удовлетворительном состоянии и больше не нуждаются в лечении.

27июля сообщалось о вспышке острой кишечной инфекции в детском лагере "Юность". Всего заболели 25 человек, а том числе четверо взрослых, госпитализированы 17 детей.

Роспотребнадзор выявил норовирус в салатах и у семи сотрудников лагеря. Деятельность учреждения была приостановлена.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий).