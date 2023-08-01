По данным синоптиков, в КЧР 2-4 августа пройдут сильные дожди с грозой, градом и шквалистым ветром до 25 м/с, говорится в сообщении.

В результате сильных осадков на реках республики ожидается подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, а в горах возможен сход небольших селей.

Отмечается, что есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с подтоплениями, гибелью сельхозкультур, увеличением количества ДТП, обрывом линий связи и ЛЭП, нарушениями в работе систем жизнеобеспечения.

Ранее сообщалось, что 28 июля стихия обрушилась на столицу Карачаево-Черкесии. Ураганный ветер повалил в Черкесске около сотни деревьев. Из-за падения деревьев во время урагана один человек погиб и шестеро пострадали.