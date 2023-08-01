"Подобное безответственное требование радикальной оппозиции нанесет очень серьезный ущерб экономике Грузии. Если российские туристы не будут посещать страну, грузинская экономика в год потеряет $1 млрд, и это при том, что наша экономика составляет $30 млрд", — сказал Кобахидзе.

Он подчеркнул, что радикальная оппозиция в понедельник пыталась организовать провокацию против российских туристов, посетивших на круизном лайнере Батуми.

"Эта провокация была направлена против политических и экономических интересов Грузии. Каждый подобный круизный рейс приносит нашей экономике доход в 350 тысяч лари ($170 тыс.). Это небольшие деньги, но, если оппозиция могла бы нанести ущерб стране в размере 350 млн лари, она пошла бы на это", — сказал Кобахидзе.

По его словам, вчерашняя акция оппозиции в батумском порту показала, что ее не поддерживает население.

"Со всей Грузии оппозиция собрала всего 150 своих активистов и привезла в Батуми, этим все сказано", — отметил Кобахидзе.

Около двухсот оппозиционеров опротестовали в понедельник в батумском порту заход круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами на борту. Автобусы, в которых они находились, оппозиционеры при выезде из порта в город забросали яйцами и пластиковыми бутылками. Полиция задержала 23 нарушителя закона.