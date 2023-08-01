"На территории древнего храма "Тхаба-Ерды" по поручению главы республики Махмуд-Али Калиматова устанавливают системы видеонаблюдения", — сказал собеседник агентства.

Работы планируются завершить в ближайшие дни, и храм будет под круглосуточным наблюдением. Камеры позволят усилить охрану объекта и помогут уберечь его от вандализма. Объект культурного наследия Федерального значения находится на особом контроле правительства Ингушетии.

"Тхаба-Ерды"- одно из самых древних христианских культовых сооружений на территории России, датируемое примерно VIII веком нашей эры. Впервые за вековой период церковная служба там прошла в 2012 году.

Объект культурного наследия расположен в горном Джейрахском районе Ингушетии между аулами Хайрах и Пуй Ассинского ущелья, неподалёку от границы с Грузией. Длина уникального сооружения 17 метров, ширина 7,5 метров.

Вход на территорию храма Тхаба-Ерды два года назад ограничен из-за его аварийного состояния и угрозы обрушения, а также из-за действий вандалов, разрушивших угол пристройки к уникальному памятнику.

В горах Ингушетии около 5 тыс. башенных комплексов. Планируется их реставрировать в течение 20 лет как на средства меценатов и тейпов, так и на бюджетные деньги, в том числе с привлечением реставратора из Испании Рамзана Султыгова.