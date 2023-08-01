"Хотим до Ирбита запустить "Ласточку", которая станет маршрутом по раскрытию туристического потенциала Ирбита. Мы над этим сейчас работаем", — сказал он.

Также изучается возможность продления маршрута от Бокситов (поселок в Североуральском городском округе) до станции Североуральск.

"От Бокситов до железнодорожного вокзала 8 километров неэлектрифицированных путей. Мы задачу по электрификации путей и продлению маршрута до станции Североуральск ставим себе. Написали соответствующее обращение в "Русал"", — отметил глава региона.

Как сообщалось, в конце января текущего года ОАО "РЖД" запустило регулярные скоростные пригородные поезда "Ласточка" по маршруту Екатеринбург — Серов — Бокситы.