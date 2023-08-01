"Аэропорт "Тамбов" получил сертификат соответствия федеральным авиационным правилам на пять лет. Такое решение приняла специализированная комиссия после оценки проведенной реконструкции аэропорта. Ключевое значение в этом имел ремонт взлетно-посадочной полосы", — написал Егоров.

Он отметил, что теперь аэропорт сможет принимать воздушные суда более высокого класса, включая Superjet 100.

Модернизация тамбовского аэропорта проводится впервые за 50 лет.

"Это очень дорогостоящий и многоэтапный процесс. На эти цели мы смогли привлечь федеральную поддержку и нашли средства в областном бюджете", — сказал глава региона.

Как сообщалось, в текущем году власти региона выделили 348 млн рублей на подготовку аэропорта к приему судов более высокого класса. В прошлом году из средств областного бюджета было выделено 580 млн рублей на ремонт взлётно-посадочной полосы (ВПП).

Егоров также напомнил, что аэропорт "Тамбов" в настоящее время является единственным действующим в Центрально-Черноземном регионе. Отсюда выполняются полеты в Москву — с понедельника по пятницу и Санкт-Петербург — 4 раза в неделю.

Для улучшения транспортной доступности региона прорабатывается вопрос расширения географии полетов и сотрудничества с авиакомпаниями, в том числе с S7, "Аэрофлотом" и "Россией".

Аэропорт принадлежит правительству Тамбовской области. Сейчас аэропорт может принимать самолеты с ограничением по массе (Ан-72, ATR-72 и более легкие), а также принимать и обслуживать вертолёты всех типов.