"Прошлый год стал для нас рекордным по многим показателям, и мы не сбавили темп — продолжаем расширять маршрутную сеть, повышаем уровень сервиса для наших пассажиров, внедряем новые технологии, укрепляем техническую базу", — приводит пресс-служба слова гендиректора "КрасАвиа" Андрея Егорова.

Ранее сообщалось, что "КрасАвиа" в 2022 году увеличила пассажиропоток на 35% — до 412 тыс. пассажиров. АО "КрасАвиа" создано в 2007 году на базе ГП "Эвенкия-Авиа". В настоящее время авиапарк состоит из самолетов АTR-72, АТR-42, Як-42, Ан-24, Ан-26, L-410, а также вертолетов Ми-8 разных модификаций. Маршрутная сеть авиакомпании насчитывает 34 регулярных направления, в том числе первое в истории компании международное направление Красноярск-Улан-Батор, открытое в 2023 году.