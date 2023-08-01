"В связи с влиянием активных фронтальных разделов в период день 2 августа — ночь 4 августа в Приморском крае ожидается значительное ухудшение погодных условий: пройдут дожди, в отдельных районах сильные и очень сильные", — говорится в сообщении.

Особенно интенсивные дожди и грозы пройдут ночью 3 и 4 августа на большей части территории края. За 12 часов и менее выпадет от 15 до 45 мм осадков. Местами дожди будут очень сильные — выпадет около 50 мм осадков менее чем за 12 часов. Также ожидаются ливни — около 30 мм осадков менее чем за час. В отдельных районах прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с. За этот период количество осадков составит от 30 до 100 мм.

На большинстве рек Приморского края могут сформироваться быстроразвивающиеся дождевые паводки, с подъемом уровня воды на 0,8-2,8 м. На отдельных участках рек и малых водотоках возможны резкие подъемы уровня воды на 2,6-3,5 м. В некоторых районах реки могут выйти и берегов и затопить дороги, низководные мосты и хозяйственные объекты.

Самыми паводкоопасными районами являются Чугуевский, Анучинский, Яковлевский, Кировский, Красноармейский, Дальнереченский, Михайловский, Уссурийский, Ольгинский, Кавалеровский.