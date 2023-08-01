Директор компании Izba Rus Светлана Гаевич называет введение электронных виз самым большим подарком для российских туроператоров по въездному туризму.

«Последние годы оказались на этом рынке исключительно тяжелыми. Для многих иностранных туристов, например, индийских, электронная виза станет серьезным стимулом для поездки в РФ. Они едут и сейчас, но вяло. Для них дело не столько в цене визы, сколько в неудобстве ее оформления. Россия для них – очень перспективное направление, тем более что визу в Европу им получить еще сложнее, дороже, да и дают ее далеко не всем», — сказала она.

Управляющий директор компании Salvia Promoters Ltd, представитель Российского союза туриндустрии в Индии Прашант Чондари также приветствует введение в РФ электронных виз.

«Это – отличная инициатива, которая не требует подачи большого количества документов для оформления визы и станет стимулом для развития туризма. С электронной визой и прямым рейсом «Аэрофлота» Дели-Москва Россия становится сейчас для индийских туристов доступнее, чем когда бы то ни было», — подчеркивает представитель индийского турбизнеса.

Директор принимающего туроператора «Тари-Тур» Марина Левченко добавила, что упрощения въезда в Россию ждут во многих странах.

«Запросы идут еще с зимы, прежде всего, из стран Юго-Восточной Азии. Рассчитываем на рост интереса со стороны туристов из стран Ближнего Востока. Есть большой отложенный спрос в Индии, где сейчас визовая процедура долгая и дорогая. Немало людей, готовых к нам приехать, и в Турции. Хотя россияне ездят в Турцию без виз, турки визу оформляют и платят за нее $160», — говорит эксперт.

Как отмечает гендиректор петербургской принимающей компании «Ника» Александр Флит, главное, что дает электронная виза, — сокращение сроков оформления, отсутствие бумажной волокиты, необходимости идти в консульство с документами. Еще один плюс новой визы – снижение стоимости ее оформления, для некоторых стран – в разы. Как ожидается, затраты на оформление для взрослых туристов не будут превышать $52, а для детей до 6 лет – $2.

«Эти несомненные удобства электронной визы должны сработать, потому что спрос на поездки в Россию есть. Зарубежные партнеры сразу после появления новости проявили живой интерес. Особенно китайский турбизнес, так как сейчас виза в РФ для китайских туристов стоит $150-200, и удешевление ее до $50 сильно облегчит туристам принятие решения о поездке», — добавляет Флит.

Упрощения визового режима, по словам экспертов РСТ, ждут также в Германии, Австрии, других европейских странах, так как желающие поехать в Россию есть всегда, несмотря на политическую ситуацию.

«Иностранные партнеры российских принимающих компаний говорят о том, что «выпадение» России как туристического направления оказалось для них заметным. Частично европейские туристы переориентировались на страны СНГ, Грузию, но это не помогло полностью компенсировать поток, который отправлялся в Россию. В том числе потому, что здесь есть знаковые достопримечательности, которые делают страну одним из значимых в мире туристических направлений, и которым трудно найти альтернативу», — отмечает Гаевич.

В то же время некоторые детали новой системы оформления виз в Россию пока вызывают у туроператоров вопросы. Это, прежде всего, формат и каналы оплаты, учитывая, что санкции блокируют международные платежи. Волнует турбизнес и степень согласованности действий МИД и Погранслужбы. Если при пересечении границы будут возникать недоразумения, что на первых порах очень вероятно, это может сильно ударить по имиджу нововведения. Неизвестно также, изменилась ли анкета, которую нужно заполнять при оформлении визы. По оценке РСТ, представленный изначально вариант содержал избыточное число пунктов.

«Это долгожданная мера, которая позволит возобновить поток из многих стран. Однако, я думаю, ждать какого-либо заметного роста спроса стоит не сейчас, так как сезон уже заканчивается. До запуска системы туроператоры не получили ответов на многие свои вопросы, но время есть. Мы успеем подготовиться, узнать все нюансы функционирования новой системы и начать предлагать своим партнерам программы на базе электронных виз», — говорит глава комитета РСТ по международному сотрудничеству, руководитель компании «Свой ТС» Сергей Войтович.

Электронную визу смогут получить граждане 55 государств, в том числе европейских, въезжающих с гостевым, деловым, туристическим визитом, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных событиях. Она будет оформляться максимум за 4 суток и позволит иностранцам находиться на территории России в течение 16 дней.