Дело заведено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг ненадлежащего качества).

Следствие установило, что 30 июля у детей возрастом от 7 до 14 лет и взрослых, находящихся в оздоровительном лагере, ухудшилось состояние здоровья, появилась рвота, диарея и повышение температуры тела.

"Известно, что дети находились в разных отрядах, однако питались и пили воду в одной столовой. Продукты питания и вода в оздоровительный лагерь поставлялись одной из местных организаций", — говорится в сообщении.

По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, допрошены пострадавшие и очевидцы, изъята документация, представляющая интерес для следствия.

Ранее со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора сообщалось, что в общей сложности заболел 31 человек — 29 детей и двое взрослых. Всем им была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние заболевших оценивается как удовлетворительное.

На оперативном совещании в правительстве региона губернатор Алексей Дюмин поручил разобраться в случившемся и наказать виновных.

Проверку также проводит региональная прокуратура.