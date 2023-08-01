Электронная виза доступна иностранным гражданам из 55 стран, среди них Австрия, Германия, Италия, Китай, КНДР, Индонезия, Мексика, Саудовская Аравия, Кувейт, Оман, Иран и другие. Последними в перечень государств были включены Вьетнам, Камбоджа, Мьянма.

Для получения электронной визы надо не позднее чем за четыре дня до предполагаемой даты въезда заполнить заявление на специализированном сайте министерства иностранных дел России https://electronic-visa.kdmid.ru/ или через мобильное приложение. К нему прикрепляются цифровая фотография заявителя и скан страницы с данными машиносчитываемого паспорта. Консульский сбор не превысит $52, а для детей до 6 лет — $2.

Виза дает иностранному гражданину право находиться на территории России до 16 суток. Поездку можно осуществить в любые даты в течение 60 дней после ее оформления, но дата выезда из России не может быть позже 60-го дня с момента оформления визы.

Единые электронные визы будут действительны для въезда в Россию и выезда из страны воздушным, автомобильным и водным транспортом через пункты пропуска через госграницу, перечень которых утвержден распоряжением правительства. Предполагается, что пунктов пропуска будет 100, в этот перечень вошли, в частности, международные аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Калининграда, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Самары, Саратова, Сочи и многих других городов.

Для удобства транспортных компаний-перевозчиков создан специальный сервис, позволяющий верифицировать наличие у пассажира оформленной электронной визы.

В России в июле 2020 года был принят закон, в соответствии с которым с 1 января 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран, включая государства Евросоюза. В январе 2021 года правительство отложило запуск системы электронных виз из-за пандемии коронавируса.