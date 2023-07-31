"Miray Cruises в июне 2023 года анонсировала два круиза на лайнере Astoria Grande с заходом в новый порт Батуми — с отправлением 22 и 29 июля. Запланированные заходы в порт выполнены, и круизный сезон-2023 продолжается по заявленному графику", — говорится в сообщении.

Как отметили в Miray Cruises, все пассажиры лайнера находятся на борту. Следующая остановка по маршруту следования Astoria Grande — турецкий город Амасра.

Около 200 оппозиционеров опротестовали в понедельник в батумском порту заход круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами на борту. Автобусы с российскими путешественниками забросали яйцами и пластиковыми бутылками. Полиция задержала более 20 протестующих.