Василеостровский районный суд северной столицы обязал собственника объекта — ООО "Фарсей" — поднять его и освободить акваторию Невы, говорится в сообщении.

Санкт-Петербургский транспортный прокурор Денис Шевченко проконтролирует работы по подъему дебаркадера.

Поводом для обращения в суд послужили результаты проверки надзорного ведомства по факту частичного затопления в марте 2023 года неэксплуатируемого сооружения, в котором предполагалось открыть плавучий ресторан "Синий кит".

Объект построили в 2001 году и изначально хотели установить в Москве, но столичные власти не согласовали проект. Для ресторана долго не могли найти место, и в итоге дебаркадер пришвартовали напротив парка имени Бабушкина. При этом в 2021 году так и не открывшийся ресторан лишили аренды. В прошлом году заведение выставили на продажу за 35 млн рублей.